Болгарія викликала посла України після вибуху дрона біля газопроводу

Болгарія викликала посла України Олесю Ілащук до Міністерства закордонних справ через інцидент із безпілотником, який 8 серпня вибухнув неподалік компресорної станції Трансбалканського газопроводу. У Софії заявили, що дрон, імовірно, був українським.

Про це повідомляє БТН.

Що відомо про інцидент з дроном?

Розмова українського посла з очільницею болгарського зовнішньополітичного відомства Велиславою Петровою має відбутися у понеділок, 10 серпня. Наразі Ілащук ще не повернулася до Болгарії, тому зустріч проведуть після її повернення.

Начальник Генерального штабу Болгарії адмірал Еміл Ефтімов заявив, що безпілотник, який попередньо ідентифікують як український дрон-приманку "Мая", міг опинитися на території Болгарії через вплив засобів радіоелектронної боротьби.

За його словами, наразі немає ознак того, що безпілотник навмисно залетів до Болгарії або що інцидент був спрямований проти країни.

Ефтімов назвав подію побічним наслідком війни Росії проти України. За словами адмірала, дрони такого типу можуть переносити до 5 кілограмів вибухівки. Водночас він зазначив, що внаслідок конкретного інциденту шкоди завдано не було.

Питання стояло про те, чи це "Шахед" чи ні – з'ясувалося, що ні. Цей інцидент – наслідок ведення бойових дій неподалік наших кордонів,

– сказав Ефтімов.

Він додав, що Болгарія адаптує свої можливості до нових загроз та посилює спроможності із протидії безпілотникам.

Українська сторона наголосила, що не має підстав вважати інцидент навмисним. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна перебуває у тісному контакті з болгарською стороною та з'ясовує всі обставини події.

Точно можемо сказати, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії,

– заявив Тихий.

Водночас українська сторона наголосила, що першопричиною подібних інцидентів залишається російська агресія проти України та війна, яка триває поблизу кордонів держав Європи.

Нагадаємо, інцидент, через який Софія вирішила викликати українського посла, стався вранці 8 серпня. Невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір Болгарії та впав на території країни. Апарат вибухнув приблизно за 1000 метрів від болгарської компресорної станції Трансбалканського газопроводу.

Після вибуху місце події оточили силовики та екстрені служби. За словами прем'єр-міністра Болгарії Румена Радева, люди не постраждали, а будівлі та інфраструктура не були пошкоджені.

Тобто попри те, що вибух стався поблизу важливого об'єкта газової інфраструктури, безпосередніх пошкоджень станції не зафіксували. Саме близькість безпілотника до газової інфраструктури стала одним із факторів, через які болгарська влада розглядає інцидент як серйозний.

Болгарський прем'єр Румен Радев повідомив, що ані болгарські, ані румунські радари не зафіксували безпілотник. За його словами, інформації про апарат також не отримували від Об'єднаного центру повітряних операцій, який контролює повітряний простір над Південною Європою.

Однією з можливих причин Радев назвав невеликі розміри дрона та його політ на низькій висоті. Прем'єр також заявляв, що безпілотник ніс значну кількість вибухівки.

Після інциденту болгарська влада вирішила змінити розташування частини сил і засобів прикордонної поліції, які використовують для виявлення та протидії безпілотникам. Їх планують передислокувати з району кордону з Туреччиною ближче до кордону з Румунією.