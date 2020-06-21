Мешканців пошкодженого вибухом будинку в Києві забезпечать тимчасовим помешканням та харчуванням. Біля багатоповерхівки розгортають наметове містечко.

Відселять понад сотню людей

За приблизними оцінками, доведеться відселити близько сотні людей. Про це на місці події повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує 24 канал.

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За словами голови Дарницької райдержадміністрації Ярослава Лагути, мешканці зруйнованого будинку зможуть переночувати в інтернаті на Харківському шосе.

Зараз працюють вибухотехніки, щоб переконатись, що все безпечно. Після вибухотехніків працюватимуть ДСНС. І лише після цього по одній людині у супроводі рятувальників впускатимуть всередину – по гроші, документи,

– зазначив Лагута.

Зруйнований стояк, ймовірно, розберуть

Біля пошкодженої будівлі розгортають наметове містечко. Там кожен мешканець пошкодженого будинку зможе зареєструватись та подати інформацію про свою квартиру. Щодо долі самої будівлі, то її реконструкція – під великим сумнівом.

За нашими оцінками, цей пошкоджений стояк доведеться розібрати. Він відновленню не підлягає,

– повідомив Кличко.

Проте у КМДА наголошують, спочатку своє остаточне слово мають сказати експерти. Наразі під будинком встановлюють намети, аби відселені мешканці змогли поїсти та відпочити.

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