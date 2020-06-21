У київській багатоповерхівці вранці 21 червня стався потужний вибух газу. Через це рух транспорту проспектом Григоренка тимчасово обмежили.

На місці трагічного інциденту працюють співробітники патрульної поліції, рятувальники та медики, повідомили у фейсбуці Патрульної поліції Києва.

Дізнайтеся більше У київській багатоповерхівці стався потужний вибух, є загиблі – фото, відео

Правоохоронці огородили місце події та забезпечують безпеку на прилеглій території.

Рух транспортних засобів проспектом Григоренка тимчасово обмежений,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, поліцейські допомагають евакуйовувати людей громадян та надають їм домедичну допомогу.

Рух на проспекті Григоренка у Києві обмежили: дивіться карту

До теми Підлога раптом провалилась вниз: моторошні деталі очевидців про вибух газу в Києві – відео

Вибух газу в Києві: що відомо

В одній з багатоповерхівок Києва вранці 21 червня стався потужний вибух . У результаті пошкоджені одразу кілька поверхів.

. У результаті пошкоджені одразу кілька поверхів. Рятувальники залучили 75 людей та 15 одиниць техніки.

Евакуювали 21 людину. За попередніми даними поліції загинули двоє людей , ще троє перебувають під завалами. Водночас у ЗМІ кажуть є шість людей, яких ще не змогли витягнути.

За попередніми даними поліції , ще троє перебувають під завалами. Водночас у ЗМІ кажуть є шість людей, яких ще не змогли витягнути. Наразі правоохоронці оточили територію і нікого туди не пускають. Співробітники ДСНС перевіряють кожен під'їзд щодо можливого витоку газу.

На місце трагедії приїхали мер Києва Віталій Кличко та очільник МВС Арсен Аваков. За слова мера Києва, п ошкоджений будинок розберуть.

Аваков зазначив, що причиною трагедії міг стати вибух або газоповітряної суміші, або вибухового пристрою.

міг стати вибух або газоповітряної суміші, або вибухового пристрою. Прокуратура Києва відкрила кримінальну справу.

Дивіться відео Антона Дробовича з місця вибуху газу в Києві

Ще одне відео з місця вибуху в Києві:

Наслідки вибуху в будинку: дивіться відео