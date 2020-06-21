Вибух у багатоповерхівці у Києві: рух транспорту проспектом Григоренка обмежили
У київській багатоповерхівці вранці 21 червня стався потужний вибух газу. Через це рух транспорту проспектом Григоренка тимчасово обмежили.
На місці трагічного інциденту працюють співробітники патрульної поліції, рятувальники та медики, повідомили у фейсбуці Патрульної поліції Києва.
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Правоохоронці огородили місце події та забезпечують безпеку на прилеглій території.
Рух транспортних засобів проспектом Григоренка тимчасово обмежений,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, поліцейські допомагають евакуйовувати людей громадян та надають їм домедичну допомогу.
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Вибух газу в Києві: що відомо
- В одній з багатоповерхівок Києва вранці 21 червня стався потужний вибух. У результаті пошкоджені одразу кілька поверхів.
- Рятувальники залучили 75 людей та 15 одиниць техніки.
- Евакуювали 21 людину. За попередніми даними поліції загинули двоє людей, ще троє перебувають під завалами. Водночас у ЗМІ кажуть є шість людей, яких ще не змогли витягнути.
- Наразі правоохоронці оточили територію і нікого туди не пускають. Співробітники ДСНС перевіряють кожен під'їзд щодо можливого витоку газу.
- На місце трагедії приїхали мер Києва Віталій Кличко та очільник МВС Арсен Аваков. За слова мера Києва, пошкоджений будинок розберуть.
- Аваков зазначив, що причиною трагедії міг стати вибух або газоповітряної суміші, або вибухового пристрою.
- Прокуратура Києва відкрила кримінальну справу.
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