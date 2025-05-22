Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Уночі Росія запустила по Україні понад 70 дронів: скільки збила ППО

У Кропивницькому чули вибухи

Повітряну тривогу в Кіровоградській області оголосили о 12:11.

Згодом, близько 14:32 Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Одразу після цього стало відомо про рух ворожої швидкісної цілі в напрямку Кропивницького.

За словами кореспондентів Суспільного, вибухи в місті пролунали близько 14:37. Моніторингові канали повідомили, що росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.