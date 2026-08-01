Вибух у ресторані в Москві пролунав на святкуванні дня народження російського генерала, – ЗМІ

Вибух у ресторані Balzi Rossi у центрі Москви прогримів, коли там міг відзначати свій день народження один із російських генералів. Для цього заклад закрили для відвідувачів.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Хто з російських генералів міг відзначати день народження у Balzi Rossi?

Російська Z-пропагандистка Анастасія Кашеваров написала, що у Balzi Rossi відзначав свято "хтось з еліти".

Сьогодні під час чергового бенкету пролунав вибух. Є загиблі та багато поранених. Кажуть, що відзначали свято, як весілля, хтось з еліти. Господи врятуй та збережи,

– написала прихильниця російського диктатора.

Водночас пропагандистський журналіст Олег Кашин припускає, що день народження міг святкувати головнокомандувач військо-космічних сил Росії, генерал-полковник Олександр Чайко.

У 2022 році Чайко командував угрупованням військ "Схід". Його підрозділи причетні до воєнних злочинів на Київщині, зокрема під час окупації Бучі.

Тож якщо інформація підтвердиться – це буде одна з найвищих за рівнем цілей за час війни. Адже Чайко відповідає за стратегічну авіацію та ППО Росії та безпосередньо несе відповідальність за кожен нічний обстріл.

Водночас російський військовий блогер Ян Матвєєв зазначає, що сьогодні день народження святкують генерал-майор ВДВ Володимир Селіверстов (брав участь у наступі на Київ) та генерал-лейтенант Олександр Ярошевич (начальник департаменту транспортного забезпечення Міноборони).



Російські генерали Володимир Селіверстов (ліворуч) та Олександр Ярошевич (праворуч) / Колаж 24 Каналу

Нагадаємо, вибух у центрі Москви пролунав близько 20:10 1 серпня. Відомо вже про щонайменше 3 загиблих та 17 постраждалих, які у тяжкому стані перебувають у лікарні.

Наразі ім'я загиблих офіційно російські відомства не повідомляли, Водночас поблизу закладу було припарковано багато авто з чорними номерами (такі встановлюють на машини Збройних Сил Росії). Також очевидці нібито бачили автобус Росгвардії.