Ввечері 1 серпня у закладі в центрі столиці країни-агресорки стався вибух. Ресторан може належати власнику букмекерської компанії.

Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про інцидент у Москві?

Заклад, який російські медіа пов’язують із вибухом, що стався у суботу, 1 серпня, на Кудринській площі у Москві, може належати одному з найбагатших росіян – Максиму Кузнєцову. Бізнесмен найбільш відомий, як власник букмекерської контори Fonbet.

Рестораном "Balzi Rossi" у центрі Москви керує ТОВ "Хіп-хоп Кафе" з чистим прибутком у 22 мільйони рублів за минулий рік. 99% компанії належать Максиму Кузнєцову.

Він через АТ "Клір Центр" володіє ТОВ "Фонкор". На цю компанію зареєстрований сайт компанії Fonbet.

Чистий прибуток ТОВ "Фонкор" складає 28 мільярдів рублів (приблизно 16 мільярдів гривень).. За останні три роки Кузнєцов заробив на ньому 54 мільярди рублів (приблизно 30 мільярдів гривень).

Власник не відповів на запитання про вибух у столиці країни-агресорки. Директор ресторану також відмовився від коментарів.

Зверніть увагу! Російські букмекери намагаються поширювати свій вплив і демонструвати, що країна-агресорка не є ізольованою в цивілізованому світі. Для того щоб відбілити імідж Росії вони пропонують величезні контракти зірковим ексфутболістам, щоб ті приїжджали до Росії. Серед тих, хто погодився на ганебну співпрацю з агресором – Андреа Пірло.

Що відомо про вибух у центрі Москви?

У центрі Москви ввечері 1 серпня близько 20:10 на першому поверсі сталінської висотки на Кудринській площі стався потужний вибух в ресторані Balzi Rossi. Відповідну інформацію вже підтвердили у міністерстві внутрішніх справ країни-агресорки.

Внаслідок інциденту поранень зазнали щонайменше 17 осіб, усі вони перебувають у тяжкому стані у лікарні. Також відомо про 3 загиблих. ЗМІ припускають, що день народження міг святкувати головнокомандувач ВКС Росії генерал-полковник Олександр Чайко.