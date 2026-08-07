Сильний вибух сколихнув Москву: у росЗМІ назвали його причину

Жителі Москви та області здригнулися від потужного звуку, що нагадував вибух. У будинках затремтіли шибки та масово спрацювали автомобільні сигналізації.

Як повідомляють російські телеграм-канали, попередньою причиною гучного звуку став перехід винищувача Су-35 на надзвукову швидкість у небі над Підмосков'ям.

Що відомо про вибух у Москві 7 серпня?

Інцидент стався близько 11:15 за місцевим часом. Сильний вибух чули у різних районах Москви та області, зокрема в Красногорську, Зеленограді, Хімках, Чертанові, Перові та Митищах.

Очевидці повідомляли, що у гуркіт був настільки потужним, що в будинках затремтіло скло, а у дворах масово завила сигналізація на автівках.

Ба більше, гучний звук, про який розповідали мешканці Москви, чули навіть у Тульській області, яка межує з Московською.

У коментарі одному з пропагадистських каналів в МНС Росії заявили, що нічого не знають про причину гучного гуркоту. Втім, там запевнили, що після нього у столиці немає загоряння.

Також росЗМІ подають коментар авіаексперта, який підтверджує версію про маневр літака. За його словами, при переході літака на надзвук справді виникає потужний гуркіт, який багато хто може прийняти за вибух. При цьому чутність такого звуку залежить від висоти польоту, погодних умов та конкретного району.

Який вибух чули у Підмосков'ї: дивіться відео

Нагадаємо, що 1 серпня у Москві на терасі ресторану пролунав вибух. Попередньо, у закладі святкували день народження командувача ПКС Олександра Чайко. Відомо про 5 загиблих, серед них – щонайменше два генерали.