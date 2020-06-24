В одній з багатоповерхівок у Дарницькому районі Києва 21 червня стався вибух. Настільки, що зруйнував декілька поверхів. Що наразі відомо та як люди житимуть далі – 24 каналу розповіли мешканці постраждалої багатоповерхівки.

Будинок, за уже добре відомою з новин адресою Крушельницької 1/5, побудували у 1996 році. І аж до моменту вибуху його стан у муніципальних службах називали задовільним. Що наразі відомо мешканцям будинку – з'ясували журналісти 24 каналу.

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Що відомо про вибух?

Правоохоронці зараз розглядають дві версії причини вибуху:

вибух газоповітряної суміші,

вибухового пристрою.

Вибухотехніки взяли на експертизу матеріали. Експрес тести показали, що вибухівки на місці трагедії не було. Прокуратура міста Києва 21 червня відкрила кримінальну справу через вибух газу в багатоповерхівці.

Пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий заявив, що компанія "Київгаз" поки не надала свої висновки щодо вибуху в будинку в Києві Позняках.

Мешканці будинку розповіли, що за кілька днів до вибуху приходили газовики та проводили перевірки, міняли газові лічильники. Після цього в будинку було чути запах газу.

При цьому серед мешканців будинку чуток щодо причин трагедії ширилось значно більше.

Але попередньою версією трагедії називають саме газ. Експрес тести показали, що вибухівки там не було".

Разом із тим, опитані 24 каналом експерти пояснили, що заміна лічильників не могла спричинити настільки потужного вибуху. Більш ймовірною є версія про втручання у внутрішньобудинкову систему – у саму трубу.

Більше про це у матеріалі Вибух на Позняках: хто понесе відповідальність та як попередити подібні трагедії

Однак допоки немає результатів експертизи, всі ці версії є лише припущеннями.

Як допомагають мешканцям будинку?

Поки що жителів під’їзду, де стався вибух, тимчасово відселили. Кого куди. Першу ніч люди до пізньої ночі чекали, допоки їм дозволять взяти зі своїх квартир необхідні речі, документи та домашніх улюбленців. Потім – переважна більшість розійшлась ночувати до друзів, знайомих та родичів.

В приміщенні школи-інтернату, розташованої неподалік на Харківському шосе, розмістили 56 людей людей, разом із евакуйованими домашніми тваринами. Поселяли людей так, аби вони мешкали сім'ями. За словами директора закладу, поки канікули і дітей немає, людей готові розмістити аж до серпня.

З усіма постраждалими працюють психологи з ДСНС. Жителям будинку, за допомогою волонтерів, організували 3-разове харчування.

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Працівників Укрзалізниці, яких у будинку живе близько сорока, запропонували для тимчасового проживання кімнати відпочинку в сервісному центрі столичного вокзалу. Цією пропозицією скористались 11 людей.

Надалі родинам залізничників, які постраждали внаслідок вибуху в житловому будинку, Укрзалізниця надасть тимчасове житло та компенсує витрати на його оренду.

Постійним житлом всіх постраждалих КМДА та уряд обіцяють забезпечити до зими. Планується, що витрати на це уряд та столична адміністрація розділять навпіл.

В ефірі 24 каналу заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко пояснив, що це не буде надання одразу житла. Спочатку це буде тимчасово, забезпечуватись при потребі. І додав, що частина людей чекатимуть, поки відремонтується будинок, якщо проводитимуться ремонтні роботи. Частина – отримає нове.

При цьому серед мешканців будинку ширяться чутки, що власники приватизованих квартир не отримають жодної допомоги і купуватимуть нове житло власним коштом. Однак достовірність їхня лишається сумнівною.

Як люди житимуть далі?

Жителі зруйнованого під’їзду – чекатимуть на нове житло. Пошкодження через вибух отримали близько 40 квартир. Ще 16 – зруйновані вщент. Комісія обстежила будинок, однак результатів експертизи мешканці ще не бачили.

Людям, які жили у сусідніх під’їздів ввечері 23 червня дозволили повернутись до своїх квартир. Певний час у них будуть відсутні газопостачання та гаряча вода. Чи довго – наразі невідомо. Також за словами мешканців, поки що незрозуміло, чи працюватиме у будинку опалення.

Під’їзд, де стався вибух, вирішили демонтувати. Він, за словами мешканців, був прибудований ї – від початку у будинку було п’ять під’їздів, але згодом добудували ще один, також на 10 поверхів. Між основним будинком і добудовою навіть видно маленьку щілину.

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Рятувальники встановили спеціальні зміцнюючі конструкції, щоб не допустити обвалу та стабілізувати будівлю. Під обвалами вони знайшли тіла п’ятьох загиблих. Рятувальну операцію завершили вдень 23 червня, після чого рятувальники зняли очеплення та поїхали. Поліцейські ще чергують біля будинку, але їхня кількість також зменшилась.

Як вберегтися від вибуху газу / Інфографіка 24 каналу