Напередодні вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві, будинок перевіряла газова служба. Працівники "Київгазу" проводили повірку лічильників. Стан газових мереж у будинку назвали задовільним.

Повірка газових лічильників є стандартною та обов’язковою процедурою. Відтак, напередодні трагедії її проводили у цьому будинку. Цю інформацію підтвердила представниця "Київгазу" Олена Мічуріна в коментарі УНІАН.

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Не тільки в цьому будинку, але і по Києву щодня ми проводимо не заміну, а повірку лічильників. Знімали не тільки минулого тижня, а і протягом місяця. Це обов’язкова щоденна робота "Київгазу". У нас є графіки, ми повідомляємо на сайті, це не якась унікальна процедура, яка була тільки в цьому будинку,

– уточнила вона.

Мічуріна додала: повірку зазвичай проводять раз у 8 років. Лічильники знімають для того, щоб перевірити наскільки вони справні, а на їх місце ставлять заглушку, далі йде перевірка на витоки газу.

"Ставиться своєрідна заглушка, і після цього перевіряється наявність на витоки газу. Тобто, в той період, коли там перебували наші працівники, ніяких скарг і запаху газу не було", – зазначила вона.

Що відомо про скарги мешканців після перевірки "Київгазу"

На питання, чи скаржилися мешканці постраждалого внаслідок вибуху будинку на запах газу після повірки лічильників, Мічуріна відповіла, що поки не володіє такими даними. Вона планує уточнити це в інших працівників.

Чи були заявки від мешканців, треба уточнити у колег, тому що зараз такої інформації немає. Загальний стан газових мереж в будинку, наскільки я зараз знаю попередньо, то все окей, задовільний стан мереж, але треба уточнювати,

– пояснила вона.

Причини вибуху з’ясувати до моменту проведення розслідування та надання офіційних висновків неможливо.

Мічуріна також розповіла, що повідомлення про вибух газовики отримали о 10 годині ранку та негайно виїхали на місце.

Причини вибуху зараз з’ясувати неможливо, тому що туди нікого не пускають, надзвичайники зараз розбирають стіни і дуже акуратно, тому що є загроза, що обвал піде далі. Тобто, допустити газовиків туди сьогодні точно не вдасться,

– повідомила працівниця "Київгазу".

Попри це, за словами Мічуріної, керівництво компанії наразі перебуває на місці подій. Вони, а також рятувальники та представники "Київгазу" зроблять висновки щодо причин вибуху.

Також у "Київгазі" додали, що по приїзду на місце трагедії відразу ж відключили газопостачання до всього будинку, аби ситуація не погіршилася.

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