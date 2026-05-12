"Перемир'я" між Росією та Україною закінчилося, країна-терористка уже атакувала кілька регіонів України. Зокрема, вибух прогримів у Миколаєві вранці 12 травня.

Гучно було близько 6:12. Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибухи у Миколаєві?

Усю ніч російські ударні безпілотники фіксували у межах Миколаївської області.

Востаннє Повітряні сили попередили про небезпеку о 6:09.

Нова група БпЛА з півдня курсом на Миколаїв,

– писали там.

А уже за декілька хвилин у місті пролунали вибухи.

Місцева влада наразі не коментувала можливих наслідків атаки.

Останні атаки на Україну

Вночі 12 травня гучно також було у Києві. Унаслідок падіння уламків БпЛА на дах багатоповерхівки на Оболоні виникла пожежа, яку уже ліквідували. Про постраждалих інформації немає.

Окрім того, росіяни атакували Дніпро. Поранено одну людину. Була пожежа, пошкоджена транспортна інфраструктура.

