Трусило будинки і гриміло на весь штат: у США чули дивний вибух

Вдень 30 травня біля узбережжя Массачусетсу чули напрочуд сильний вибух. Достеменно не відомо, що це було – припускають, що метеор.

Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибух у США 30 травня?

Його чули в деяких районах Бостона та Род-Айленда.

На платформі Reddit користувач dvorakop9 повідомив, що чув гучний гуркіт, від якого затремтів будинок. На запитання, чи хтось іще чув або відчув це в тому регіоні, відгукнулося багато користувачів – навіть з інших районів.

"У моєму будинку в Джонстоні щось затремтіло, і здалося, ніби щось врізалося в нього. Дивно, що це чутно по всьому штату".

"Почув у Вунсокеті. Не знаю, чи то грім? Або звуковий удар?"

"У Кранстоні було дуже гучно. Я подумав, що на мій дах впала величезна гілка. Мої батьки теж це чули у Варвіку".

"Я тут, неподалік від Оуклоуна в Кранстоні. У мене сталося те саме. Я до смерті злякався".

"У західній частині Кранстона було досить гучно. Собаки почали гавкати, і ми з дружиною подумали, що на будинок впало дерево".

Головний метеоролог WBZ-TV Ерік Фішер заявив, що у суботу вдень біля узбережжя Массачусетсу вибухнув метеор. Це спричинило гучний вибух, який було чути по всьому штату.

Супутникові дані NOAA показали ознаки, що відповідають метеору приблизно в той самий час, коли було повідомлено про вибух. Дані також показали, що метеор, ймовірно, увійшов в атмосферу над Південним берегом поблизу Бостона. Повідомлень про місце падіння метеорита немає,

– передають CBS News.

Журналісти пояснили, що коли метеор прориває повітря, він створює потужні ударні хвилі. Іноді звук чути за десятки миль від фактичної траєкторії метеора.

Люди писали в Американське метеорне товариство, що спостерігали за прольотом вогняної кулі. Цей час збігався з часом, коли у США чули вибух.

Тож, імовірно, в атмосферу увійшов великий болід або метеор. Принаймні супутник GOES-19 зафіксував дуже яскравий спалах, не пов'язаний з активними грозами.

Проте на сайті Volcano Discovery вказано, що це міг бути землетрус магнітудою 3,0. Сотні людей повідомляли про те, що відчули поштовхи як від землетрусу, але ці дані має підтвердити сейсмічна агенція.