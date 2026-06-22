Вибух на заводі з переробки СПГ у Катарі травмував понад 50 людей, ще 18 зникли безвісти

У неділю, 21 червня, стався вибух на головному заводі з переробки СПГ у Катарі. Через цей інцидент на підприємстві Ras Laffan 54 людини отримали поранення, а ще 18 вважаються зниклими безвісти.

Дані про вибух надали в МВС Катару. Подробиці також розповіли в компанії QatarEnergy, передає інформаційна агенція Reuters.

Читайте також У Польщі спалахнула масштабна пожежа на заводі: влада евакуює населення

Що відомо про вибух на підприємстві в Катарі?

Сталося це в промисловому комплексі Рас-Лаффан у Катарі під час запуску виробничих процесів – інцидент призвів до вибуху та масштабної пожежі на газорозподільному об'єкті Barzan. На місце події оперативно прибули аварійно-рятувальні служби, які змогли локалізувати займання та взяти ситуацію під контроль.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Катару, внаслідок події постраждали 54 людини. Ще 18 осіб вважаються зниклими безвісти, тож пошуково-рятувальна операція триває.

У відомстві уточнили, що причиною вибуху стала технічна несправність. Водночас влада запевнила, що жодного витоку небезпечних речовин, який міг би становити загрозу для населення, не зафіксовано.

До пошуку зниклих залучено Катарську міжнародну пошуково-рятувальну групу та підрозділи цивільної оборони, які продовжують обстеження території об'єкта.

Тим часом компанія QatarEnergy поки не повідомила, чи завдав вибух пошкоджень самому підприємству, яке забезпечує постачання газу на внутрішній ринок країни.

До слова, у березні Іран обстріляв промислове місто Рас-Лаффан. Загалом же це найбільший у світі комплекс з виробництва СПГ.

Нагадаємо також ще про один інцидент, який відбувся у травні в центральній частині Китаю. Тоді сталася масштабна аварія на підприємстві з виробництва піротехніки. Внаслідок інциденту загинула щонайменше 21 особа, ще 61 отримала поранення.