Вибух феєрверка у Харкові: відомо про стан постраждалого

Після трагедії, що сталася у новорічну ніч у Харкові, правоохоронці перевіряти ринки, чи не продають там, несертифіковані салюти.

Новорічний інцидент стався неподалік житлових багатоповерхівок, поруч є дитячий майданчик, де у святкову ніч було досить людно.

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Там і досі видніються плями крові, а довкола чимало використаних коробок з-під феєрверків, петард і салютів. Чоловіку, який намагався запустити феєрверк, відірвало кисть. Зараз він у реанімації у важкому стані.

У нього були ознаки алкогольного сп'яніння, намагався підірвати петарди разом із сім'єю. І дружина розповідає, що петарди він десь купував на ринку,

– сказав заступник начальника Індустріального відділу поліції Павло Калган.

Поліція після вибуху обіцяє перевірити, чи не продають на ринках нелегальну піротехніку. Щоправда, тих, хто нею торгує, максимум можуть оштрафувати. І навіть, якщо ці петарди чи феєрверки стали причиною травм – продавець заплатить всього тисячу гривень. Також слідчі перевіряють, чи не виготовив чоловік вибухівку сам.

Великі та маленькі феєрверки – це завжди підвищена небезпека, тому що це все-таки піротехніка. Можна навіть прирівняти її до гранат,

– наголосив місцевий мешканець Данило.

До слова, феєрверки у Харкові, та ще більше десятку міст феєрверки використовувати заборонено. Щоб не гупало на мирних територіях під час війни. Хоча заборони цієї дотримуються рідко.

Сам же постраждалий знає, що таке справжні вибухи. Він переселенець, до Харкова переїхав із зони бойових дій.