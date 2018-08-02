Вибух мікроавтобуса з депутатом у Кам'янському поліція розслідує як замах на вбивство

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху у Кам’янському мікроавтобуса, у якому перебував депутат міської ради Віталій Чернявський. Справу розслідують за статтею "Замах на умисне вбивство".

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

24 канал повідомляв, що 2 серпня в центрі Кам'янського вибухнув мікроавтобус, у якому перебував депутат міської ради Віталій Чернявський. Чоловік вижив, проте серйозно постраждав.

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У поліції уточнили, що інцидент трапився на перехресті вулиць Москворецької та Сачка. Мікроавтобус Volkswagen вибухнув під час руху. За кермом авто перебував депутат Кам'янської міської ради.

"Водій отримав тяжкі травми, з якими бригадою швидкої медичної допомоги його доставили до міської лікарні", – зазначили правоохоронці.

Зараз на місці працюють слідчі та вибухотехніки. Проводяться всі необхідні експертизи та інші слідчі дії.