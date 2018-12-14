Вибух у Фастові: з-під завалів багатоповерхівки витягли два тіла

З-під завалів п'ятиповерхового будинку у Фастові на Київщині, де стався вибух, дістали два тіла.

Про це повідомив очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

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Раніше 24 канал повідомляв, що вранці 14 грудня у Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Внаслідок інциденту зруйнувалися третій, четвертий та п’ятий поверхи. За словами рятувальників, після вибуху загоряння не було. Будинок повністю відключений від електро-, газо- та теплопостачання. Відомо про 27 зруйнованих квартир, в яких проживало 63 людини. Крім того, повідомлялось про одну постраждалу особу.

О 21:45 з-під завалів будівлі у місті Фастів Київської області дістали 2 тіла – чоловічої та жіночої статі. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальниками ДСНС проводяться роботи щодо розбирання завалу на 3-му поверсі будинку. Поблизу будівлі розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування та надання психологічної допомоги постраждалим. На місці працюють наші психологи,

— зазначив Чечоткін.

Нагадаємо, технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко заявив, що вже створили комісію, яка має встановити причини вибуху. На його переконання, вибух стався не через витік газу.