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      Вибух у Фастові: з-під завалів багатоповерхівки витягли два тіла

      80 Читать новость на русском
      Вибух у Фастові
      Вибух у Фастові / ДСНС

      З-під завалів п'ятиповерхового будинку у Фастові на Київщині, де стався вибух, дістали два тіла.

      Про це повідомив очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що вранці 14 грудня у Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Внаслідок інциденту зруйнувалися третій, четвертий та п’ятий поверхи. За словами рятувальників, після вибуху загоряння не було. Будинок повністю відключений від електро-, газо- та теплопостачання. Відомо про 27 зруйнованих квартир, в яких проживало 63 людини. Крім того, повідомлялось про одну постраждалу особу.

      О 21:45 з-під завалів будівлі у місті Фастів Київської області дістали 2 тіла – чоловічої та жіночої статі. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальниками ДСНС проводяться роботи щодо розбирання завалу на 3-му поверсі будинку. Поблизу будівлі розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування та надання психологічної допомоги постраждалим. На місці працюють наші психологи,
      — зазначив Чечоткін.

      Нагадаємо, технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко заявив, що вже створили комісію, яка має встановити причини вибуху. На його переконання, вибух стався не через витік газу.

      вибух у багатоповерхівці у фастові: хроніка подій
      Теги: Новини України ДСНС Вибух Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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