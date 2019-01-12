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      Вибух у ТРЦ "Мармелад" у Києві: офіційно назвали причину інциденту

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      Вибух у ТРЦ "Мармелад"
      Вибух у ТРЦ "Мармелад" / ДСНС

      Вибух у торгово-розважальному центрі "Мармелад" у Києві стався під час технічного обслуговування систем протипожежного захисту.

      Про це повідомили у прес-службі ДСНС у місті Київ. 

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      Раніше 24 канал повідомляв, що у Києві по вулиці Борщагівській у торговому центрі пролунав вибух. Людей евакуювали. Серед постраждалих – одна людина. 

      Було встановлено, що в загальному коридорі технічних приміщень на 4 поверсі в ТЦ "Мармелад", під час технічного обслуговування автоматизованих систем протипожежного захисту об'єкту стався вибух аерозольного тестеру,
      – зазначили у прес-службі. 

      Відомо, що один із працівників намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісі. Він запалив димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці. Чоловік отримав серйозні опіки руки, його госпіталізували в лікарню. У поліції детальнішої інформації поки не надають, але припускають, що в потерпілого можуть бути відірвані кінцівки.

       

      Теги: Новини Києва ДСНС Вибух
      Джерело: 24 Канал
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