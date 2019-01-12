Вибух у ТРЦ "Мармелад" у Києві: офіційно назвали причину інциденту

Вибух у торгово-розважальному центрі "Мармелад" у Києві стався під час технічного обслуговування систем протипожежного захисту.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у місті Київ.

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Раніше 24 канал повідомляв, що у Києві по вулиці Борщагівській у торговому центрі пролунав вибух. Людей евакуювали. Серед постраждалих – одна людина.

Було встановлено, що в загальному коридорі технічних приміщень на 4 поверсі в ТЦ "Мармелад", під час технічного обслуговування автоматизованих систем протипожежного захисту об'єкту стався вибух аерозольного тестеру,

– зазначили у прес-службі.

Відомо, що один із працівників намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісі. Він запалив димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці. Чоловік отримав серйозні опіки руки, його госпіталізували в лікарню. У поліції детальнішої інформації поки не надають, але припускають, що в потерпілого можуть бути відірвані кінцівки.