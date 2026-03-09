Над містом здіймається густий дим: Іран атакував головний нафтопереробний завод Бахрейну
- Іранський дрон атакував нафтопереробний завод Bapco у Бахрейні, що спричинило густий дим та поранених.
- Нафтопереробний завод Bapco є ключовим об'єктом енергетичного сектору Бахрейну та основним підприємством з переробки нафти в країні.
У Бахрейні зафіксували атаку іранського дрона на нафтопереробний завод Bapco у районі Сітра. Після удару над підприємством піднявся густий дим, також повідомляють про поранених та пошкодження.
Про це пише The Times of Israel.
Що відомо про атаку?
У Бахрейні після атаки іранського безпілотника над нафтопереробним заводом Bapco піднявся густий дим. Очевидець повідомив, що дим було видно з боку підприємства, яке є головним НПЗ країни.
Іран атакував найбільший нафтопереробний завод Бахрейну: дивіться відео
Раніше влада заявила, що внаслідок удару дрона в районі Сітра зафіксовано поранених та пошкодження інфраструктури. Саме там розташований нафтопереробний комплекс.
Зверніть увагу! Нафтопереробний завод Bapco є ключовим об'єктом енергетичного сектору Бахрейну та основним підприємством з переробки нафти в країні. Він відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичних потреб держави та експорту нафтопродуктів.
У місті здіймається дим після атаки: дивіться відео
Варто зазначити, що експерти Financial Times прогнозують складне становище у світі через конфлікт США та Ірану. Через блокаду Ормузької протоки країни Перської затоки змушені скорочувати видобуток нафти, що призводить до значних втрат. Експерти попереджають про можливу втрату до 5 мільйонів барелів нафти на день, якщо конфлікт затягнеться, а ціни на нафту можуть різко зрости.
Що відомо про удари по нафтових об'єктах у країнах Близького Сходу?
8 березня Ізраїль завдав авіаудару по НПЗ Шаран у Тегерані, що спричинило витік нафти та пожежі. Нафта, що витікала, перетворилася на вогняні ріки, а бензопровід на Шахранському бульварі вибухнув.
Відомо, що Ізраїль атакував паливну інфраструктуру Ірану й напередодні 7 березня. Clash Report повідомляє, що удари були по містах Кухак, Шахран і Кередж в Ірані. Ціллю стали нафтові об'єкти.
Відомо, що вибухи на нафтосховищах в Ірані спричинили величезну пожежу, через яку небо над Тегераном затягнуло густим чорним димом. Після атак жителі Тегерана побачили чорний дощ, який може бути згодом кислотним через масштабну пожежу.