Росіяни заявляють, що над містом вдалося збити ракету. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що відомо про атаку на Бєлгород
Російські ЗМІ заявляють про те, що пізно вночі 18 травня в Бєлгородській області буцімто було збито ракету "Точка-У". Трохи згодом з'явилася інформація про те, що в Бєлгороді було чути декілька вибухів.
Ну і куди ж без традиційного звинувачення ЗСУ. За словами місцевого губернатора В'ячєслава Гладкова, дрони ЗСУ буцімто скинули вибуховий пристрій в селі Петровка Бєлгородської області.
Нагадаємо, що 15 травня в Бєлгороді також було "гучно". Тоді російська влада в черговий раз заявляла про "ефективну" роботу їхньої ППО. Втім, на опублікованих відео в мережі можна побачити, що не все так добре і все ж подекуди були влучання.
Дрони атакують Росію: останні новини
- У Тулі дрони ГУР поцілили у держпідприємство російського оборонного комплексу "Базальт". Зверніть увагу, що "Базальт" — головне оборонне підприємство в Росії зі створення та постачання озброєння й боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил та військово-морського флоту.
- Також відомо про успішну роботу дронів ГУР в Ростовській області. Повідомляють, що там була атакована паливна база окупантів. Цей об'єкт став ціллю, оскільки ворог використовував базу у військових цілях.
- Ефективно працюють не лише розвідки, а й СБУ. Відомо, що уночі 13 травня їх дрони успішно відпрацювали по нафтобазі "Осколнафтопостачання" біля населеного пункту Старий Оскол та по підстанції "Єлецька" потужністю 500 кіловатів.