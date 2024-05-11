Про це розповів 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зазначивши, що росіяни влаштували у ресторані Paradise святкування десятої річниці створення так званої республіки. Там були представники Росії, окупаційної влади, а також військові командири ворога.
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Вибухи у Донецьку
Мусієнко вважає, що українська розвідка спрацювала блискуче, адже знала про точні маршрути пересування та час прибуття тієї компанії, яка приїхала в ресторан на святкування.
Було завдано точкового удару. Там перебувало понад 10 людей. Є різні дані, але попередню відомо про 3 загиблих і 8 поранених,
– сказав він.
Такий результат, на думку військового експерта, свідчить про злагоджену роботу українських спецслужб, зокрема розвідки, контррозвідки, підрозділів ракетних військ і артилерії, яка чудового спрацювала.
Окупантам в Донецьку та Луганську треба звикати до такого, тому що буде прилітати більше і частіше. Адже в ході наступу, який активізовує Росія, ворогу важливі ці тилові міста. Без них їм неможливо буде продовжувати наступальні дії. Тому такі точкові уради будуть ще не один раз,
– наголосив Олександр Мусієнко.
Ситуація на фронті: основне
- Уранці 10 травня росіяни перейшли в контрнаступ на Харківщині. У вечірньому зверненні 11 травня Володимир Зеленський назвав населені пункти, де зараз тривають наші оборонні операції. Глава держави зазначив, що йдеться про прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію.
- Наступ російських окупантів на півночі Харківської області не вплинув на ситуацію на південному фронті. Начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук розповів, що на Півдні наразі немає ознак нового наступу.
- Російська армія активізувалася із наступом на півночі Харківської області. Там ворог має на меті відтягнути сили й резерви українських Сил оборони на нову локацію. Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зазначив, що ворог, окрім півночі Харківщини, зараз посилив наступальні дії в районі Куп'янська та на Бахмутському напрямку.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували, які шанси росіян спробувати захопити Харків. Аналітики написали, що російський наступ вздовж Харківського напрямку має обмежені оперативні цілі. Проте він, ймовірно, має стратегічну мету – відвернути увагу українських сил з інших районів Східної України.