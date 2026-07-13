У Донецьку прогриміли сильні вибухи: у ворога мінус склад боєкомплекту – яскраві кадри

У тимчасово окупованому Донецьку вечір 13 липня був абсолютно неспокійним. Попередньо, у місті було влучання по ворожому із боєкомплектом.

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Які наслідки вибухів у Донецьку 13 липня?

Про вибухи у Донецьку стало відомо після 21:50. У мережі з'явилися відео із яскравою пожежею та стовпом диму, які утворилися після атаки по місту.

У Донецьку після атаки пожежа та дим / Відео з телеграм-каналу Exilenova+

Повідомлялося, що під удар міг потрапити російський склад із БК. Там, імовірно, почалася детонація, яка супроводжувалася іскрами та виприскуванням вогню.

У Донецьку, ймовірно, потрапили по складу з боєприпасами / Відео з телеграм-каналу Exilenova+

Окрім того, було чутно характерний звук від вибухів боєприпасів. Вони схожі на бомбардування або падіння чогось важкого.

Також в окупованому Донецьку було гучно / Відео з телеграм-каналу Exilenova+

Наразі ні окупаційна влада, ні російська про наслідки вибухів у Донецьку нічого не повідомляла.

Нагадаємо, раніше вибухи у тимчасово окупованому Донецьку були 3 липня. Повідомлялося, що у місті було уражено Петровський міст, який сполучає центральну частину Донецька з Петровським районом та є одним із важливих транспортних переправ у місті.