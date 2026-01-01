Харків знову під ударом: росіяни атакували КАБом, є постраждалий

Окупанти не припиняють атакувати Україну і 1 січня. По передмістю Харкова вдарили КАБом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Синєгубова.

Що відомо про обстріл Харкова 1 січня?

Об 11:29 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що в деяких районах Харкова було чутно вибухи.

Ігор Терехов уточнив: вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали у передмісті.

За попередньою інформацією, росіяни завдали удару КАБом.

На 11:36 вже відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару, медики надають всю необхідну допомогу.

Де зараз тривога в Україні: онлайн-карта тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Важливо! Вдень до "Шахедів" додалися і ракети. Повітряні сили писали про швидкісну ціль, яка залетіла на Сумщину, пройшла Полтавщину та полетіла на Черкащину. Монітори вважають, що це крилата ракета, та поки не відомо, звідки вона взялася.

Удари були і в новорічну ніч