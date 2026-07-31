Неподалік епіцентру вибуху у Хмельницькому житловий масив, багато будинків пошкоджено, – ОВА

Після серії вибухів на полігоні однієї з військових частин на Хмельниччині 31 липня пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виявилось, що поблизу місця події розташований житловий масив.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в етері Суспільного.

Які деталі вибуху під Хмельницьким?

Сергій Тюрін розповів, що надзвичайна подія сталась за межами Хмельницького, на території його міської територіальної громади. Одразу після вибухів з подальшою детонацією на місці розгорнули штаб із залученням усіх необхідних служб, які займались оповіщенням населення.

За даними глави ОВА, неподалік епіцентру вибуху розташований житловий масив. Це переважно дачний кооператив, однак деякі люди проживають там постійно.

Одразу на місці в рамках роботи штабу відпрацювала патрульна поліція, яка екіпажами об'їхала з гучномовцями і оповістила усіх охочих щодо переміщення із зони можливого охоплення, поширення і розльоту чи то боєприпасів, чи то інших уламків,

– заявив Тюрін.

Внаслідок інциденту пошкоджено близько 10 багатоквартирних та кілька приватних будинків. Також понівечено магазин і два автомобілі.

"Це були пошкоджені вибуховою хвилею вікна. Також деякі дахи в радіусі одного кілометра або менше були пошкоджені через те, що уламки долітали. Могли бути пошкоджені або шифер, або черепиця", – додав очільник Хмельницької ОВА.

Екстрені служби та СБУ працюють на місці події, а комісія обстежує територію та оцінює пошкодження об'єктів.

В ОВА також зазначали, що вибухи вже майже припинилися, але, щоб убезпечити людей, діють відповідні протоколи. Вони свідчать про те, що потрібно ще близько 5 – 10 годин, щоб детонація остаточно вщухла.