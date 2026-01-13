Вибухи у Києві: ворог атакує столицю балістикою

Ракетне балістичне озброєння застосувала російська армія проти Києва вночі 13 січня. Прогриміли гучні вибухи.

Про це інформує Київська МВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про вибухи в Києві вночі 13 січня?

Повітряну тривогу оголошували у Києві вночі 13 січня кілька разів. Під час тривоги, яка почалася о 01.:05, Повітряні сили повідомили про балістичну загрозу.

Міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація одразу відреагували та у соціальних мережах написали про вибухи у столиці та роботу сил ППО.

Будьте в безпечних місцях! Росіяни атакують столицю балістичними ракетами!

– написав, зокрема, глава КМВА Тимур Ткаченко.

Також балістика ворога полетіли на Харківську та Дніпропетровську області.

Де ще лунали вибухи в Україні цієї доби?