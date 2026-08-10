Ніч у Криму видалася неспокійною: у Сімферополі після вибухів зникло світло

У тимчасово окупованому Севастополі вночі пролунали вибухи, після чого окупаційна влада заявила про атаку безпілотників. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв стверджує, що російські сили ППО та мобільні вогневі групи намагалися відбити атаку.

Водночас у частині Сімферополя після прольоту безпілотників, стрілянини та вибуху на деякий час зникло електропостачання. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на місцевих жителів.

Що відомо вибухи у Криму?

За ловами Развожаєва, російські військові задіяли засоби протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи для нібито знищення повітряних цілей. Загалом було збито сім безпілотників. Їх нібито знищували в районі Північної сторони Севастополя, а також у Балаклавському та Гагарінському районах.

Місцевих жителів при цьому закликали не перебувати на відкритій місцевості та залишатися у безпечних місцях. Развожаєв також заявив, що по безпілотниках вели вогонь різними засобами, зокрема зі стрілецької зброї.

Окремо повідомляється про наслідки нічних подій у Сімферополі. За даними місцевих жителів, після прольоту безпілотників, стрілянини та вибуху в частині міста на деякий час зникло електропостачання.

Нагадаємо, у ніч проти 7 серпня тимчасово окупований Крим знову опинився під атакою безпілотників. Серія вибухів пролунала в районі військового аеродрому "Гвардійське", після чого там спалахнула масштабна пожежа. За повідомленнями місцевих жителів, на території об'єкта могли детонувати боєприпаси.

Російське Міністерство оборони традиційно заявило про роботу протиповітряної оборони над Кримом. У відомстві стверджували, що російські сили нібито збили кілька безпілотників.

Військовий аеродром "Гвардійське" має важливе значення для російських окупаційних військ у Криму. Загарбники використовують цей об'єкт для базування авіації, а також як один із майданчиків, пов'язаних із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".

Це не перша атака на "Гвардійське". У липні Сили оборони України вже уражали на території аеродрому два ангари, де російські військові зберігали ударні безпілотники та авіаційне обладнання.

Наразі залишається невідомим, яких саме збитків зазнав аеродром після нічної атаки.