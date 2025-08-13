Імовірно, горить порт "Кавказ": вночі у Криму та Краснодарському краї лунали сильні вибухи
- В ніч на 13 серпня в Криму та Краснодарському краї пролунали вибухи, ймовірно, під ударом був порт "Кавказ".
- Супутникова система NASA FIRMS зафіксувала пожежу біля порту "Кавказ", місцеві також повідомляли про вибухи в Джанкойському районі та Феодосії.
У ніч проти 13 серпня в Краснодарському краї Росії та тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Ймовірно, цього разу під ударом опинився порт "Кавказ".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крим.Реалії".
Що відомо про вибухи вночі 13 серпня?
Цієї ночі вибухи лунали одразу в декількох районах Криму, зокрема в Керчі.
На іншому березі Керченської протоки, в районі порту "Кавказ" у Краснодарському краї, зафіксовано пожежу – це підтверджує супутникова система NASA FIRMS.
Місцеві жителі також повідомляли про вибухи у Джанкойському районі та Феодосії.
Тим часом міноборони Росії заявило про нібито збиття двох безпілотників над Кримом, двох – над акваторією Азовського моря та ще п'ятьох – над Краснодарським краєм.
До слова, в ніч на 13 серпня гучно було також у Волгоградській області Росії. За даними ЗМІ, в напрямку місцевого нафтопереробного заводу рухалося до 20 безпілотників. Частину з них, як стверджують росіяни, збили в області та над південною частиною міста. Місцева влада також повідомила про падіння уламків одного з дронів на дах 16-поверхового будинку в Тракторозаводському районі на півночі міста.