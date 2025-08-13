У ніч проти 13 серпня в Краснодарському краї Росії та тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Ймовірно, цього разу під ударом опинився порт "Кавказ".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крим.Реалії".

Читайте також Мінус радіолокаційний комплекс: Сили спеціальних операцій знищили потужний радар росіян у Криму

Що відомо про вибухи вночі 13 серпня?

Цієї ночі вибухи лунали одразу в декількох районах Криму, зокрема в Керчі.

На іншому березі Керченської протоки, в районі порту "Кавказ" у Краснодарському краї, зафіксовано пожежу – це підтверджує супутникова система NASA FIRMS.

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи у Джанкойському районі та Феодосії.

Тим часом міноборони Росії заявило про нібито збиття двох безпілотників над Кримом, двох – над акваторією Азовського моря та ще п'ятьох – над Краснодарським краєм.

До слова, в ніч на 13 серпня гучно було також у Волгоградській області Росії. За даними ЗМІ, в напрямку місцевого нафтопереробного заводу рухалося до 20 безпілотників. Частину з них, як стверджують росіяни, збили в області та над південною частиною міста. Місцева влада також повідомила про падіння уламків одного з дронів на дах 16-поверхового будинку в Тракторозаводському районі на півночі міста.