Дрони влучили у нафтобазу у Феодосії: повідомляють про вибухи і пожежу

Серія вибухів пролунала вночі 8 квітня у Феодосії, розташованої у тимчасово окупованому Криму. Об'єкт є важливою логістичною ланкою в забезпеченні російських військ пально-мастильними матеріалами.

Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали. Також у мережі публікують наслідки ударів безпілотниками.

Які наслідки атаки на Феодосію?

За попередньою інформацією, орієнтовно о 01:00 в окупованій Феодосії пролунали вибухи, є повідомлення про можливе влучання безпілотників у місцеву нафтобазу. На місці ураження відразу спалахнула пожежа.

Ба більше, згідно з оприлюдненою інформацією, у районі нафтобази Феодосії перекрили залізничні переїзди на Керченському шосе, а також на вулиці Федько. У мережі пишуть про посилення загоряння на місці події.

Пожежа у Феодосії посилюється

Зауважимо, що у Феодосії розташований найбільший у Криму об'єкт із перевалки та зберігання нафтопродуктів АТ "Морський нафтовий термінал", який забезпечує потреби окупаційних військ на окупованому півострові.

Зокрема, залізничними шляхами загарбники можуть постачати паливо на окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Загалом об'єм резервуарних ємностей об'єкта становить близько 250 тисяч кубічних метрів.

Довідково. Нафтобаза у Феодосії вже опинялася під атакою у 2024 та 2025 роках.

