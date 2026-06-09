"Росіянам доведеться тікати": полковник запасу зацікавив прогнозом по Криму

Напередодні з'явилось дуже ефектне відео – кадри застосування нового дрона "Бегемот" по Чонгарському мосту. Такий український безпілотник може нести до 75 кілограмів бойової частини та летіти на відстань 300 кілометрів. Однак цей міст не єдина ціль, яку потрібно знищити в Криму.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, підкресливши, що є ще мінімум 3 місця на півострові, куди мають прилетіти українські дрони. Лише за таким сценарієм вдасться "вигнати" окупантів звідти.

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Прогнози по Криму

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що для того, щоб перевести Крим в режим "оперативного котла" потрібно знищити 4 "входи": Чонгарський, Армянський, а також Арабатську стрілку та Керченський міст.

Найкраще уразити Чонгарський міст може балістика. Однак Світан зазначив, що біля нього є ще один міст, який також варто атакувати.

Щодо Армянська, він теж не менш важливий, адже втративши інші "входи", окупанти можуть використати його.

Є над чим працювати, зараз ми на початку шляху. Така можливість є, у нас є далекобійні засоби ураження. Можемо створити на території Криму котел, з якого росіянам доведеться тікати,

– наголосив він.

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Щодо ефективних засобів ураження, полковник запасу ЗСУ зазначив, що Україна має ефективні дрони – крім "Бегемотів", ще й безпілотники FP-2.

Нагадаймо, 7 червня українські безпілотники долетіли до Чонгарського мосту. Після удару було відомо про пошкодження дорожнього покриття. В ніч на 9 травня Чонгарський міст знову був під атакою. Після цього місцева влада порадила росіянам користуватись альтернативними маршрутами, зокрема через Армянськ.