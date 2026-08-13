Уночі Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини: що відомо про наслідки

Чергова нічна повітряна атака ворога призвела до пожеж. Одним із постраждалих регіонів виявилася Одеська область.

Про наслідки обстрілу розповіли в Ізмаїльській РДА. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Обстріл Одеської області 13 серпня: які наслідки?

У ніч на четвер, 13 серпня, російські війська знову атакували Одеську область ударними дронами. Вони вдарили по портовій інфраструктурі. Про це повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Там зазначили, що на місці виникла пожежа. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Представники адміністрації поки не називають точні масштаби руйнувань.

Удар ворога стався після повідомлень Повітряних сил про рух кількох груп безпілотників на південну частину Одещини. Згодом стало відомо, що частина дронів прямувала безпосередньо на Ізмаїл.

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Тієї ж ночі під ударом опинився і Чернігів. За даними міської ради, окупанти влучили по північно-східній частині міста, після чого там також спалахнула пожежа. Інформацію про можливих постраждалих та обсяги руйнувань ще уточнюють.