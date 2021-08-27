Всего за несколько часов поблизости аэропорта в Кабуле, откуда пытаются сбежать сотни афганцев, прозвучало по меньшей мере 7 мощных взрывов. Первые из них произошли возле входа на аэродром и отеля поблизости, где также толпились люди.

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Что известно о терактах

Виновниками всех атак стали террористы-смертники, которые умышленно принесли с собой взрывчатку в толпу. Они активировали её как раз тогда, когда американцы открывали ворота аэропорта, чтобы пустить на территорию очередную партию людей для вылета из страны.

Что важно для США, которые и затеяли этот вывод войск из Афганистана, в результате терактов погибли 13 американских морских пехотинцев.

Такие потери армии США всего за один день стали крупнейшими за последние 10 лет. Большее количество жертв среди солдат США было только в 2011 году, когда сбили американский вертолет с 31 американцем на борту.

Отдельно стоит отметить, что не все взрывы были результатом терактов – часть из них произвели сами американцы. Они прозвучали прямо на территории аэропорта.

Американские военные заявляют, что это было плановое уничтожение боеприпасов, которые могли бы попасть в руки талибам. В результате этих взрывов никто не пострадал.



Ситуация в афганском Кабуле выходит из-под контроля / Фото AP

Что важно – атаки произошли всего через несколько часов после того, как правительства США, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии призвали своих граждан воздержаться от поездки в аэропорт Кабула, ссылаясь как раз на высокий уровень террористической угрозы.

Запад раскритиковал решение Байдена

Такие жестокие нападения могут затруднить весь процесс эвакуации. Крайний срок операции – 31 августа. Джо Байден ранее подтвердил этот дедлайн и заявил, что американцы успеют вывезти своих граждан. Но он все же оставил возможность продления этого срока, если потребуется, и если талибы пойдут на сотрудничество.

Другие западные союзники раскритиковали решение Байдена оставить на эвакуацию так мало времени. Мол, в такой короткий срок провести столь масштабную операцию крайне сложно. Если учесть еще и всех афганцев, которые сотрудничали с США и НАТО и также нуждаются в эвакуации, то и вовсе невозможно.



Байден подтвердил дедлайн операции / Фото Getty Images

Ситуация становиться более опасной

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что некоторым людям стоит попытаться бежать через сухопутную границу в соседние страны, вместо того, чтобы толпиться вокруг аэропорта в надежде, что Запад их заберет. Отчасти это здравый совет, учитывая, что с каждым днем ситуация там становиться все более опасной.

Ведь по оценкам американских СМИ, около 250 тысяч афганцев, связанных с США и НАТО, рискуют остаться в стране один на один с талибами. Вряд ли, даже при всем желании, удастся вывезти их всех до 31 августа. Это просто нереально.

Кто может стоять за терактами

До последнего момента не было понятно, кто же стоит за терактами. Ведь о жертвах в своих рядах заявили и талибы. Первое предположение, которое разлетелось по всему миру – это радикальное крыло "Талибана", которое посчитало, что их братья по оружию уж слишком мягко относятся к тем, кто бежит из страны.



О жертвах в своих рядах заявили и талибы / Фото AP

Но картина прояснилась позже, когда ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка Исламского государства "Вилаят Хорасан". Это еще сильнее усложняет и без того страшную ситуацию в Кабуле.

В Афганистане может разразиться гражданская война

Дело в том, что исламисты "Хорасан" – это радикальные боевики, которые отделились от Талибана в 2014 году и, по сути, есть их страшными врагами. Эта ячейка ИГИЛ заявила, что они не признают никакого мира с Западом, о котором ранее говорил "Талибан".

Кроме того, талибы ранее заявляли, что все квалифицированные афганцы должны оставаться в Афганистане и работать на благо страны, а потому всячески мешали их побегу в аэропорт Кабула и соответственно из него.

Но ИГИЛ пошли еще дальше и заявили, что все, кто бегут – неверные, а значит их нужно уничтожить. Поэтому прямо сейчас в Афганистане может разразиться настоящая гражданская война, но уже между "Талибаном" и радикальным ИГИЛом за власть в стране.

Ведь боевики исламского государства уже намекают, что не прочь провозгласить в Афганистане свой исламский халифат.

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Кроме того, в Пентагоне намекают, что ад в аэропорту Кабула только начинается и они не исключают новых атак ИГИЛ с помощью какого-нибудь заминированного автомобиля или самоубийцы с поясом шахида. Но в то же время возможны и ракетные обстрелы уже самого аэродрома, а не его окрестностей.

Байден в затруднительном положении

Во всем этом ужасе было очень важно услышать позицию США и лично Джо Байдена. На самом деле американский президент оказался в весьма затруднительном положении: с одной стороны, политически – он обязан отомстить, в смысле наказать виновных в смерти американских солдат, а с другой – не хочет снова ввязываться в бесконечную войну.

Горячие головы в Вашингтоне, в частности республиканцы, стали призывать Байдена восстановить военную базу в Баграме, перебросить туда новую партию войск и объявить охоту на ИГИЛ. Другие всё же более сдержаны и говорят, что отмстить нужно, но не таким радикальным способом.

Ситуация выгодна для Китая и России

Соседям Афганистана, в частности России и Китаю, очень даже выгодно, чтобы США снова ввязались в долгую кровопролитную войну. Ведь в таком случае они побеждают дважды.

Во-первых, США будут по уши в войне в Афганистане, а значит не будут трогать их и не станут лезть в конфликты, например на Донбассе. Во-вторых, война между талибами и ИГИЛ превратит этот регион в атомную бомбу, которая точно заденет и Пекин и Москву и тогда уже им придется в ввязываться в многолетнюю войну.



Война между талибами и ИГИЛ превратит регион в атомную бомбу / Фото AP

Байден обратился к американцам

Но все точки расставил Байден, который обратился к американцам. В своей речи он сразу же признал, что вся ответственность за последние события лежит на нем. Президент США тут же добавил, что процесс эвакуации нужно продолжать, а вывод войск должен закончится до установленного периода. Но не стоит думать, что виновные в теракте остануться безнаказанными.

Байден приказал своим военачальникам разработать план точечной ликвидации всех ячеек ИГИЛ, причастных к убийствам американских солдат. В том числе в Вашингтоне не исключают и ракетных атак.

И вот здесь все переворачивается с ног на голову. Повторюсь, ячейка ИГИЛ – это заклятые враги "Талибана". Поэтому вряд-ли талибы будут противиться, если США начнут наносить авиаудары после 31 августа.

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Более того, сегодня складывается беспрецедентная ситуация в Афганистане. Ранее против "Талибана" выступал другой их враг – Северный Альянс во главе с Ахмадом Масудом. Он готов был уничтожать талибов, если только Запад поможет ему с оружием.

Но прошли первые мирные переговоры между талибами и сопротивлением. На них Масуд пытался убедить "Талибан", что демократия нужна не только ему, но и талибам. Последние хоть и не приняли все плюсы демократии, но согласились остановить бои и продолжить мирные переговоры.

В новой реальности, где "Талибану" угрожает ИГИЛ, слияние этих 2 течений вполне вероятно. Более того, как бы США не пришлось этот новый союз поддерживать оружием для борьбы с ИГИЛ, ведь сами США из Афганистана всё же уходят.

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