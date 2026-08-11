У Полтаві гриміли вибухи: Росія била дронами, пошкоджена багатоповерхівка

Черговий удар по мирному населенню здійснила Росія вночі 11 серпня. Вибухи під час атаки ударних безпілотників прогриміли у Полтаві.

Про наслідки обстрілу повідомив у телеграмі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про наслідки нічного обстрілу Полтави?

Повітряна тривога у Полтаві та області вночі 11 серпня тривала у кілька періодів. Під час одного з них російська армія скерувала у бік обласного центру свої ударні безпілотники.

Ця атака не минула без наслідків для цивільної інфраструктури. У Полтавському районі, за інформацією обласної військової адміністрації, уламки російського дрона впали просто на дах багатоповерхового будинку.

Станом на 2 ночі, як пише місцева влада, інформація про травмованих до екстрених служб не надходила. Ворожа зброя завдала пошкоджень цивільній інфраструктурі, проте найгіршого сценарію вдалося уникнути.

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Додамо, що цієї ж ночі Росія масовано застосувала балістичні ракети. Вибухи прогриміли щонайменше у Києві та Запоріжжі. У столиці поранена людина та пожежа на складах, а от у південному обласному центрі багато людей загинули та постраждали.