14 січня, 15:25
Вибухи прогриміли на Київщині: росіяни атакують дронами
Удень 14 січня окупанти розпочали черговий обстріл Київської області. У регіоні працювали сили ППО.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Чому на Київщині пролунали вибухи?
В обласній адміністрації повідомили про російські дрони на Київщині. По цілях працювали сили ППО.
Також про небезпеку розповіли в Повітряних силах ЗСУ. Захисники зафіксували ворожий дрон з Чернігівщини у напрямку Києва через Київське водосховище.
Водночас моніторингові ресурси розповіли про 3 реактивні дрони-камікадзе, що рухалися у напрямку Києва.