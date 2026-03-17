Окупанти ракетами вдарили по логістичному терміналу в Запоріжжі: кількість поранених зросла

З самого ранку 17 березня ворожі війська продовжили терор України. Під прицілом росіян було місто Запоріжжя. Унаслідок атаки постраждали люди.

Туди окупанти спрямували ракету, після чого прогриміли вибухи. Про це поінформували кореспонденти Суспільного.

Дивіться також Українські ракети для ППО: у Fire Point відповіли, чи реально їх виготовити

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Варто зауважити. що о 6:09 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу швидкісної цілі для міста. Приблизно тоді ж для регіону оголосили повітряну тривогу.

Повідомлення про звуки вибухів надійшло вже о 6:12. Монітори писали про збиття ворожої цілі. Однак атака не закінчилася, й росіяни запустили ще одну ракету на місто.

Згодом сталися повторні вибухи. Удар російської армії підтвердив і очільник місцевої ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запорізькій області,

– написав він та закликав мешканців перебувати в укриттях.

У Повітряних силах також інформували про рух ворожого БпЛа на місто.

Вже о 6:32 Федоров повідомив про перших постраждалих унаслідок удару. Їм надають медичну допомогу.

Згодом він уточнив, що атака сталася поблизу одного із терміналів логістичного оператора. Під час обстрілу на роботі перебували 7 працівників.

Четверо отримали контузії, ще троє – порізи голови та тіла,

– зазначив Федоров.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 8 людей. За оновленою інформацією, шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості.

Пошкодження терміналу логістичного оператора в Запоріжжі: дивіться фото ОВА

Зазначимо також, що напередодні російські дрони вдарили по приватному сектору одного з житлових районів Запоріжжя. Удар спричинив руйнування, до того ж, загинула одна жінка, ще дві отримали поранення й перебувають під наглядом лікарів.

Наслідки удару по Запоріжжю: дивіться відео ОВА

Де ще гриміли вибухи останнім часом?