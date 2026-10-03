Вибухи пролунали у Києві: є влучання в Північний міст
Вибухи пролунали у Києві вранці 3 жовтня. Росія атакує безпілотниками.
Про це пише Суспільне.
Що відомо про атаку на Київ
О 16:28 Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА з півночі Чернігівщини на північ Київщини. Далі він вирушив на Київ.
О 6:36 БпЛА тримав курс на Труханів острів, а потім – на Північний міст.
За дві хвилини стало відомо про вибухи у столиці.
О 6:44 з'явилося нове повідомлення від ПС, що реактивний БпЛА вздовж Київського водосховища летить у напрямку Києва.
Влучання в Північний міст. Екстрені служби прямують на місце,
– згодом повідомив мер Кличко.
Унаслідок атаки пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.
Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили.
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Нагадаємо, що напередодні увечері у Києві вечері росіяни вкотре атакували й Південний міст.
А у Гостомелі дрон влучив у склад фармдистриб'ютора "Вента ЛТД". Відомо про 4 постраждалих.