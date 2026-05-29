Вибухи пролунали у Кропивнцькому: туди летіла ракета

Вдень у п'ятницю, 29 травня, у Кропивницькому прогриміли вибухи. У цей час в Кіровоградській області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал monitor. Що відомо про атаку на Кропивницький? О 15:01 на всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який може бути носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". Буквально за декілька хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух крилатої авіаційної ракети (КАР) курсом на Кропивницький.