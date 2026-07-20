Росія вранці 20 липня завдала удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники, ракети та керовані авіабомби. Унаслідок цього вибухи пролунали у Запоріжжі та Миколаєві.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та Олександр Сєнкевич.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Повітряну тривогу на території регіону оголосили ще звечора. Орієнтовно о 04:59 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух керованих авіаційних бомб та ударних безпілотників у напрямку Запоріжжя з південного напрямку.

Незадовго до цього керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв про загрозу ударів балістичними ракетами по області. Уже через кілька хвилин з'явилися перші повідомлення про те, що в місті було гучно.

У Запоріжжі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Станом на момент публікації жодної інформації стосовно потенційних наслідків російської атаки місцева влада, зокрема ОВА, не оприлюднювала. Вочевидь у разі додаткових подробиць відповідні дані повідомлять згодом.

Чим Росія вдарила по Миколаєву?

У Миколаївській області повітряну тривогу оголосили орієнтовно о 04:02 через активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Близько 04:58 у Повітряних силах повідомили про реактивний БпЛА на півдні регіону.

Ворожа ціль прямувала у північному або північно-західному напрямку. Згодом уточнили про рух безпілотника курсом на обласний центр з південного заходу. Незадовго після цього міський голова повідомив про вибухи у місті.

У Миколаєві чутно вибух,

– написав Олександр Сєнкевич.

До речі, за кілька годин до цього Росія атакувала Одесу за допомогою керованих авіаційних ракет. Моніторингові канали повідомляли про щонайменше кілька швидкісних цілей у напрямку міста. Наслідки атаки невідомі.