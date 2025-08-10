Дрони вперше атакували Республіку Комі в Росії: ймовірно, уражено НПЗ
- 10 серпня невідомі дрони вперше атакували місто Ухта, Республіка Комі, Росія, що розташоване за 1 700 кілометрів від України.
- У Татарстані також оголошено загрозу ударів безпілотниками, а в аеропорту Казані затримали шість рейсів.
- У регіонах відключили мобільний інтернет, оголошували попередження про небезпеку дронів, та проводилася евакуація з ТРЦ.
Вдень 10 серпня невідомі дрони атакували російську Республіку Комі та Татарстан. Місцеві жителі повідомляють про вибухи, запах бензину та обмеження в роботі інтернету.
Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
Дивіться також Ворог зазнав великих втрат: ЗСУ розбомбили командний пункт Росії на Херсонщині
Які російські міста атакували дрони?
У місті Ухта, що в Республіці Комі в Росії вдень 10 серпня лунали вибухи та сирени. За попередніми даними місцевих медіа, невідомі дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. Цікаво те, що місцина розташована у 1 700 кілометрах від України.
За словами росЗМІ, на території ймовірно ураженого НПЗ працюють спецслужби, а у регіоні частково відключили мобільний інтернет.
Наслідки атаки на Комі: дивіться відео
Місцеві жителі повідомляють, що через гучномовці оголошували попередження про небезпеку безпілотників. Також у місті нібито проводилася евакуація відвідувачів одного з торгових центрів.
Оголошення дронової небезпеки у російському місті: дивіться відео
Також у Татарстані оголосили загрозу ударів безпілотниками. За даними росЗМІ, в аеропорту Казані затримали шість рейсів, хоча адміністрація запевняє, що летовище працює у штатному режимі.
Невизначений безпілотник летить над Росією: дивіться відео
Росіяни жаліються на запах бензину: дивіться відео
У пропагандистських ЗМІ додають, що російська ППО нібито збила 15 БпЛА тільки за 4 години.
До слова, у ніч проти 10 серпня безпілотники Сил безпілотних систем ЗСУ атакували нафтопереробний завод у Саратові. Підприємство є важливим елементом паливної інфраструктури ворога.