Росія заявила про "збиття" майже 600 українських дронів за одну ніч

У Росії визнали, що їхні регіони в ніч проти 15 серпня перебували під атакою дронів. Протиповітряна оборона ворога нібито збила майже 600 українських безпілотників.

Про це заявило російське Міноборони.

Що про атаку кажуть в Росії?

Як стверджує оборонне відомство агресора, їхня ППО працювала по БпЛА над 17 областями Росії, Московським регіоном, Краснодарським краєм, анексованим Кримом, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Загалом, за даними російської сторони, начебто було перехоплено та знищено 598 українських дронів.

Окупанти намагались збивати безпілотники над Бєлгородською, Брянською, Владимирською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Ленінградською, Липецькою, Нижньогородською, Новгородською, Орловською, Псковською, Ростовською, Рязанською, Смоленською, Тверською та Тульською областями.

Які наслідки ударів по ворожих об'єктах?

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та Генштаб ЗСУ підтвердили удари Сил оборони України по російських стратегічних об'єктах.

Так, 15 серпня українські ракети "Фламінго" уразили центр "Прогрес", що входить до складу "Роскосмосу". Також під прицілом був аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області Росії. Відомо, що там базуються, зокрема, винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К.

На цих двох об'єктах виникала пожежа.

Крім того, Зеленський заявив про пошкодження нафтового об'єкта в населеному пункті Усть-Луга.