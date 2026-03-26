Ленінградська область не спить уже 5 діб: дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії
- У ніч на 26 березня ударні БпЛА атакували промзону Кіриського НПЗ у Ленінградській області.
- Губернатор повідомив, що знищено понад 21 БпЛА.
Ленінградська область уже котру ніч поспіль не спить. Зокрема, у ніч на 26 березня у місті Кириші ударні БпЛА атакували промзону.
Про це повідомляє Exilenova+. Гучно також було у Виборзі, де було щонайменше 10 – 12 гучних "хлопків".
Що відомо про вибухи у Росії?
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко запевнив, що "певео" загалом "знищила" понад 21 БпЛА над Ленінградською областю, через що не працювали аеропорти.
Атаку "відбили" до 2:53. Але місцеві жалілися на автоматні черги й опісля, а ще – на відсутність інтернету з 24 березня.
Нагадаємо, що це уже не вперше. Ще 22 березня були масові скарги, що у Санкт-Петербурзі повністю відключили мобільний інтернет. Працював тільки білий список.
Цієї ночі дрони зосередилися над Кіриським районом. Там відомо про пошкодження у промзоні.
Попередньо атакований НПЗ "КІНЕФ". Постраждалих нібито немає.
"Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) – найбільший нафтопереробний завод регіону і один з найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.
Українські дрони вже діставалися заводу у березні 2024, березні 2025, а також 4 жовтня 2025.
Що відбувається у Ленінградській області?
На території порту Усть-Луги досі триває пожежа. "Пекло" влаштували українські дрони 25 березня.
Сили оборони також вдарили по Виборзькому суднобудівному заводу, що теж в Ленінградській області. Там внаслідок атаки було пошкоджено російський патрульний криголам "Пурга".
А у терміналі порту Приморськ після успішної атаки ЗСУ 22 березня горіли щонайменше 4 нафтові резервуари.