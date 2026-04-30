Дрони завітали до російського Дзержинська: ймовірно, атаковано завод з вибухівкою
- У російському Дзержинську дрони завдали удару по місту, спричинивши близько 10 вибухів і стовп диму.
- Ймовірною ціллю атаки був ФКП "Завод імені Свердлова", стратегічно важливий виробник вибухових речовин, який перебуває під санкціями України та інших країн.
Ніч проти 30 квітня видалась неспокійною для Нижньогородської області Росії. Серія вибухів прогриміла у Дзержинську та Кстово.
Після атаки дронів у районі оборонного заводу піднявся стовп диму. Про це пише росЗМІ Shot.
Що було під атакою в Росії?
Росіяни жаліються, що після опівночі дрони у три хвилі атакували Дзержинськ, що під Нижнім Новгородом. У місті пролунало близько 10 вибухів, а у небі було видно спалахи. В межах міста внаслідок атаки піднявся стовп диму.
OSINT-аналітик пропагандистського росЗМІ Astra припускає, що під прицілом цього разу міг бути ФКП "Завод імені Свердлова", що входить до російського ОПК. Зазначається, що це стратегічно важливе оборонно-хімічне підприємство та один з найбільших виробників вибухових речовин у Росії.
Також об'єкт перебуває під санкціями України, а з 2023 року – у санкційному списку країни Євросоюзу, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.
Крім того, гучно вночі було у сусідньому Кстово. Пізно вночі там пролунало щонайменше три вибухи, від яких тремтіли вікна у будинках.
Нещодавні успішні атаки ЗСУ
Напередодні СБС ЗСУ уразили ворожі гвинтокрили Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області Росії. Дрони поцілили у них під час дозаправки та техогляду. Попередньо, міг загинути один із російських технічних працівників.
Сили оборони поцілили та вивели з ладу рідкісну РЛС "Небо-М" у Бєлгородській області. Російська армія втратила ще одну станцію для виявлення повітряних цілей на різних відстанях.