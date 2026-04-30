Дрони завітали до російського Дзержинська: ймовірно, атаковано завод з вибухівкою

Ніч проти 30 квітня видалась неспокійною для Нижньогородської області Росії. Серія вибухів прогриміла у Дзержинську та Кстово.

Після атаки дронів у районі оборонного заводу піднявся стовп диму. Про це пише росЗМІ Shot.

Що було під атакою в Росії?

Росіяни жаліються, що після опівночі дрони у три хвилі атакували Дзержинськ, що під Нижнім Новгородом. У місті пролунало близько 10 вибухів, а у небі було видно спалахи. В межах міста внаслідок атаки піднявся стовп диму.

Спалахи над Дзержинськом під час атаки БпЛА: дивіться відео

OSINT-аналітик пропагандистського росЗМІ Astra припускає, що під прицілом цього разу міг бути ФКП "Завод імені Свердлова", що входить до російського ОПК. Зазначається, що це стратегічно важливе оборонно-хімічне підприємство та один з найбільших виробників вибухових речовин у Росії.

Сирена та дим внаслідок ударів: дивіться відео

Також об'єкт перебуває під санкціями України, а з 2023 року – у санкційному списку країни Євросоюзу, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Крім того, гучно вночі було у сусідньому Кстово. Пізно вночі там пролунало щонайменше три вибухи, від яких тремтіли вікна у будинках.

Нещодавні успішні атаки ЗСУ

Напередодні СБС ЗСУ уразили ворожі гвинтокрили Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області Росії. Дрони поцілили у них під час дозаправки та техогляду. Попередньо, міг загинути один із російських технічних працівників.

Сили оборони поцілили та вивели з ладу рідкісну РЛС "Небо-М" у Бєлгородській області. Російська армія втратила ще одну станцію для виявлення повітряних цілей на різних відстанях.