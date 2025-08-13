Під удар безпілотників 11 серпня потрапив критично важливий завод в Оренбурзі. Це єдине у Росії підприємство, яке виробляє гелій для ракет.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що гелій можна виготовити у лабораторних умовах. Але у випадку, коли мовиться про критичну потребу.

Чим важливий завод в Оренбурзі?

Вибір саме цього заводу для удару був дуже важливим. Адже він переробляв у рік 15 мільярдів кубів газу. Для порівняння Україна споживає для власних потреб приблизно стільки само.

"Тому важливий саме цей підхід – знищення підприємств, які дають можливість добувати велику кількість газу та збувати його. Саме збут стане великою проблемою для росіян", – сказав Роман Світан.

Можемо уявити, що 15 мільярдів кубів зараз виходитимуть зі свердловин. Потрібно або їх заблокувати, або підпалювати газ, але це руйнуватиме свердловину. Інший варіант – перенаправляти сировину. Однак, проблема в тому, що не всі хочуть її брати.

Можемо сказати, що це продовження ударів по російській нафтопереробній галузі. Зрештою саме вони можуть забезпечити розпад Росії через зменшення потоку нафтодоларів. Це такий подвійний удар,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Зауважимо, чи не щоночі у Росії лунають вибухи. У ніч на 13 серпня під атакою були 2 ворожі НПЗ у Волгоградській області та Краснодарському краї. Місцева влада заявила про масовану атаку та падіння уламків дронів. Для ліквідації наслідків залучили оперативні служби.