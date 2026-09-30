Вже добряче "припекло": чому Кремль раптово сховав дані про НПЗ

Україна продовжує системно нищити критичну інфраструктуру ворога. Диктатор Путін навіть підписав указ, за яким заборонив поширювати дані про обсяги переробки та виробництва НПЗ.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, Сили оборони вже уразили близько 45% проєктної потужності російської нафтопереробки. Ворогу не вдається захистити свою стратегічно важливу галузь.

Україна нарощує свої можливості

За словами експерта, лише за останні п'ять днів українські сили уразили і нафтобази, і нафтопереробні заводи. Такі атаки стаються настільки часто, що про них не завжди активно висвітлюють у ЗМІ.

Вони постійно перебувають в ураженому стані. Росіяни намагаються їх відновити. І через певний час туди знову прилітають українські дрони,

– сказав Жмайло.

Як удари по НПЗ впливають на Росію: дивіться відео 24 Каналу

Україна також суттєво збільшила дальність ударів. Вже є фіксація уражень на відстані 3000+ кілометрів за допомогою вдосконалених далекобійних безпілотників. Все це "підігріває" паливну кризу, яка подекуди загострюється в РФ.

"В російських регіонах все одно час від часу виникають черги за бензином. Це дуже сильно вплинуло цього літа і на агросектор РФ, де фіксують падіння приблизно на 30%. У поєднанні з нашою операцією у Чорному та Азовському морях, це призвело до серйозних втрат для ворога",

– підкреслив Жмайло.

І Путіна вже добряче "припекло" через ці атаки. На тлі паливної кризи та проблем на фронті диктатор підписав закон про заборону публікації будь-якої інформації про стан НПЗ, їхню логістику та імпорт. Там продовжують "закручувати гайки".

Додамо, військовий аналітик Давид Шарп наголосив, що удари по НПЗ дійсно впливають на російську економіку. Він пояснив, що потрібно зробити, аби руйнівний ефект був довгостроковим.