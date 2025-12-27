Показник ефективності: чому на Заході дещо налякані українськими ударами вглиб Росії

Україна посилила атаки по території Росії. Наші військові тепер б'ють не лише по військових цілях країни-агресорки, але й по нафтових та газових. Однак це вже почало лякати Захід.

Наша держава ударами вглиб Росії завдає значних фінансових збитків Росії. Це зменшує її спроможності вести війну. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що все завдяки тому, що в Україні значно покращились спроможності виготовляти власні безпілотники.

Чому на заході бояться за Росію?

Дмитро Жмайло підкреслив, що українські можливості з виробництва далекобійних дронів зросли приблизно на 900%. Крім того, Україна намагається максимально знизити ціну за виготовлення одного дрона, щоб їх на озброєнні ставало більше.

Вище військово-політичне керівництво України заявляло, що ми можемо вийти на показник 200 далекобійних дронів на день. Це дасть змогу формувати резерви для ударів у відповідь по Росії,

– сказав він.

Для цього Україні потрібно дуже багато засобів ураження, адже на один дрон, який прилітає по Росії, припадає 9 збитих.

Попри це, важливо, що нашій державі вдається збільшувати далекобійність ударів, мовиться про відстань від 1,5 до 2 тисяч кілометрів. Це свідчить про виснаженість російської ППО.

"Але якщо раніше, за Джо Байдена, нам американці казали атакувати військові цілі, то зараз Дональд Трамп навіть ціною свого рейтингу починає рятувати Росію. Це наслідки українських ударів", – зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Він також додав, що хоч на Заході і є страх, що Україна програє, але там все ж більше бояться, що обвалиться Росія.

