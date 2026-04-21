Дим із Туапсе дійшов до Ставрополя: яка відстань між цими містами

Після успішних ударів Сил оборони по Туапсе в цьому місті дуже довго вирувала пожежа. А тепер дим помітили в іншому російському місті.

Про це пише "Радіо Свобода". Там підкреслили, що резервуари досі горять.

Цікаво Де розташоване російське місто Туапсе, в якому не вщухають пожежі: показуємо на карті

Чому важливо, куди пішов дим із Туапсе?

По прямій відстань між Туапсе та Ставрополем близько 246 кілометрів, насправді ж – близько 300 кілометрів. Обидва міста розташовані на півдні Росії.

Дим із Туапсе пішов у Ставрополь: дивіться супутникові знімки

Українські дрони двічі за тиждень ударили по НПЗ та чорноморському порту Туапсе у Краснодарському краї. Дим від резервуарів з нафтою розтягнувся на понад 300 кілометрів і дійшов до Ставрополя. Чорноморському узбережжю від Сочі до Ялти загрожує екологічна катастрофа,

Показуємо Туапсе та Ставрополь на карті Росії / Скриншот 24 Каналу

Це означає, що дим пішов в іншу область. Адже Туапсе – місто в Краснодарському краї, а Ставрополь – центр однойменного Ставропольського краю. Якщо Туапсе на чорноморському узбережжі, то Ставрополь належить швидше до Північного Кавказу.



Дим від пожежі в Туапсе дістався Ставрополя / Супутниковий знімок, поширений телеграм-каналом "Крымский ветер"



Резервуари в Туапсе досі горять / Фото поширило "Радіо Свобода"

"Туапсе, ти просто вогонь! Не знали, що на Кубані є активні вулкани? А виявляється, є! І вони прокидаються від візиту дронів 1 Окремого центру СБС (14 полку)", – іронізують українські військові.

Пожежа в Туапсе: дивіться відео

Коротко про удари по Туапсе