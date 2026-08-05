У Ростові-на-Дону пролунали вибухи біля автозаправної станції: спалахнула пожежа

Уночі 5 серпня в російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи в районі автозаправної станції. Після інциденту виникла пожежа.

Російські ЗМІ та OSINT-спільноти публікують різні версії причин події.

Що відомо про вибухи у Росії?

Після вибухів виникла пожежа, внаслідок якої загорілися кілька автомобілів. За інформацією російських телеграм-каналів, інцидент стався поблизу вулиці Космонавтів, 41Б. Також повідомляється, що в цьому районі згорів пункт видачі замовлень, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Вибухи та пожежа у Ростові-на-Дону: дивіться відео

Російські ЗМІ називають однією з версій події можливу диверсію. Після інциденту район посилено патрулювали співробітники російської поліції. Правоохоронці зупиняли автомобілі та проводили їхній огляд.

Вибухи сколихнули Ростов-на-Дону: дивіться відео

За попередньою інформацією, внаслідок вибухів постраждалих немає.

Вибухи біля автозаправної станції в Ростові-на-Дону: дивіться відео

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня в російському місті Алексін Тульської області місцеві жителі повідомили про серію вибухів, після яких виникла масштабна пожежа на території логістичного центру маркетплейса Wildberries. У соціальних мережах поширюються відео та фотографії, на яких видно густий дим і полум'я, що охопило значну частину складських приміщень.

За словами очевидців, вогонь швидко поширився територією комплексу. Попередньо, пожежа могла завдати об'єкту значних руйнувань, однак офіційної інформації про масштаби пошкоджень наразі немає. Інцидент міг бути пов'язаний із нічною атакою безпілотників.

Варто зазначити, що великі логістичні центри Wildberries забезпечують обробку та доставку значних обсягів вантажів по всій Росії. Окрім цивільної продукції, через такі складські комплекси можуть проходити товари подвійного призначення та обладнання, яке потенційно використовується для забезпечення російської військової логістики.