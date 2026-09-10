Останній порт Чорного моря: Андрющенко проаналізував удари по Сочі

Сили оборони почали все частіше атакувати Сочі. Це останній російський порт в Чорному морі, до якого ще не добиралися українські безпілотники.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, Сили оборони України послідовно працювали по портах на тимчасово окупованих територіях. Після цього йшли атаки по портах в Тамані та Новоросійську. Тепер під атакою порт у Сочі.

Чому під атакою опинився порт у Сочі?

Як наголосив Андрющенко, порт у Сочі доволі невеликий, якщо порівнювати його з іншими. Цілком ймовірно, що окупанти могли перегнати туди деякі військові кораблі після ударів по Новоросійську.

Сочі, наскільки я розумію, активно не використовують як вантажний порт. Тому це могли бути військові кораблі. Тим паче що працювали саме безекіпажні катери,

– зазначив Андрющенко.

Окрім цього, Сили оборони демонструють, що усі порти Росії в Чорному та Азовському морях є досяжними для безпілотників. З часом блокування російського судноплавства там стане ще жорсткішим.

Сили оборони вдарили по порту в Сочі: дивіться відео 24 Каналу

Крім того, еліта країни-агресорки вже побоюється їздити в Крим через регулярні атаки дронами. Тепер Сили оборони взялися і за Сочі, де росіяни часто їдуть відпочивати.

Загалом протистояння рухається в точку максимальної ескалації. На жаль, в обидва боки. Але ми демонструємо, що маємо свої "карти". І їх стає все більше кожного дня,

– зауважив Андрющенко.

Додамо, ввечері 9 вересня Сочі знову перебувало під атаками безпілотників та морських дронів. Місцеві жителі оприлюднили відео наслідків атаки.