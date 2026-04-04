У Сумах росіяни вгатили по багатоповерхівці: зросла кількість постраждалих, серед них дитина
- Вночі 4 квітня у Сумах прогриміли щонайменше три вибухи через атаку ворожих дронів.
- Безпілотники влучили у житловий сектор, спричинивши пожежу на верхніх поверхах багатоповерхівки.
Ударні дрони ворога дісталися міста Суми вночі 4 квітня. Прогриміли вибухи.
Про наслідки розповіли в ОВА та інших офіційних установах. Ось що відомо на цей момент.
Що відомо про обстріл Сум 4 квітня та його наслідки?
Кілька безпілотників залетіли до міста Суми вночі 4 квітня, це сталося близько 02:40. Прогриміло щонайменше три вибухи.
Після 3-ї години ранку Сумська військова адміністрація, обласна та міська, повідомили про перші наслідки атаки: російська армія вдарила по житловому сектору ударними БпЛА.
Після цього здійнялася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки у Зарічному районі. Попередньо, мовиться про влучання дрона на 13 поверсі 16-поверхівки у центрі міста.
Станом на 09:55 кількість постраждалих збільшилася до 13, серед яких – одна дитина. Наразі потерпілим надається медична допомога, двох – вже госпіталізували. Про це повідомили в Сумській МВА.
На інших локаціях міста легких ушкоджень зазнали 8 мешканців. Також було пошкоджено газову та енергетичну інфраструктуру. У Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Наслідки атаки БпЛА на житловий будинок у Сумах: дивіться відео ОВА
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Що важливо знати про останні атаки БпЛА в Україні?
Військовий експерт Павло Нарожний говорив 24 Каналу, що Росія вдається все частіше до денних атак, адже ті тиснуть на психіку сильніше. А проте й нічні обстріли не припиняються.
От і під час попередньої масованої повітряної атаки, що почалася вночі 3 квітня, Повітряні сили ЗСУ знешкодили 541 ворожу ціль. Мовиться, зокрема, про 26 ракет і 515 безпілотників.