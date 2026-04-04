У Сумах росіяни вгатили по багатоповерхівці: зросла кількість постраждалих, серед них дитина

Ударні дрони ворога дісталися міста Суми вночі 4 квітня. Прогриміли вибухи.

Про наслідки розповіли в ОВА та інших офіційних установах. Ось що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Сум 4 квітня та його наслідки?

Кілька безпілотників залетіли до міста Суми вночі 4 квітня, це сталося близько 02:40. Прогриміло щонайменше три вибухи.

Після 3-ї години ранку Сумська військова адміністрація, обласна та міська, повідомили про перші наслідки атаки: російська армія вдарила по житловому сектору ударними БпЛА.

Після цього здійнялася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки у Зарічному районі. Попередньо, мовиться про влучання дрона на 13 поверсі 16-поверхівки у центрі міста.

Станом на 09:55 кількість постраждалих збільшилася до 13, серед яких – одна дитина. Наразі потерпілим надається медична допомога, двох – вже госпіталізували. Про це повідомили в Сумській МВА.

На інших локаціях міста легких ушкоджень зазнали 8 мешканців. Також було пошкоджено газову та енергетичну інфраструктуру. У Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

