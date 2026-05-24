Там є кілька військових баз і стоянок: Андрющенко повідомив деталі вибухів біля Маріуполя

В ніч на 22 травня українські дрони навідались на окуповану частину Донеччини, а саме Кальміуський район Маріуполя. Там є низка влучань.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, уточнивши, що там є декілька військових баз окупантів, стоянок підйомних механізмів, які росіяни використовують, а також залізничні об'єкти.

Вибухи на ТОТ: Сили оборони вибивають логістику

Сили оборони України регулярно спрямовують безпілотники на ворожі об'єкти на окупованих Росією територіях. Нещодавній удар в районі Маріуполя, зі слів керівника Центру вивчення окупації, був пов'язаний у тому числі з виведенням з ладу логістики росіян залізницею.

Також до шести влучань зафіксовано було в Нікольській громаді. Зі слів Андрющенка, там було зосередження особового складу російської армії. Внаслідок атаки є жертви й поранені. Окуповані шпиталі почали наповнюватися травмованими окупантами.

Конкретних результатів варто почекати. Не хочеться озвучувати про них, поки не можемо показати наслідки. А оприлюднити не маємо змоги зараз в цілях безпеки, це загрожує нашим людям, які там перебувають. Повірте, було дуже гучно. Це була не робота ППО, а влучання,

– запевнив Андрющенко.

Ураження були не лише в районі Маріуполя (Донеччина), а й під окупованим Мелітополем (Запорізька область). В місті перебої з електропостачанням. Керівник Центру вивчення окупації розповів, що були удари по військовій логістиці російських військ: по вантажівках, залізниці.

Аналізуючи останні атаки, Андрющенко дійшов висновку, що українські оборонці міцно взялися вибивати ворогу не лише автошляхи, а й залізничну інфраструктуру.

"Палаючих потягів будемо бачити в наступні тижні набагато більше. Можливо, горітиме депо. Наша тактика змінюється – перекриваються логістичні можливості не лише військових, а й цивільного забезпечення, зокрема у Криму. Беручи до уваги, що починається курортний сезон, то дестабілізація є вірною тактикою, вона буде точно успішна", – підсумував Андрющенко.

Українські дрони "полюють" на транспорт окупантів

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомляв про ураження російського "Уралу" на ділянці дороги між Маріуполем і Новоазовськом. З його слів, ця атака 16 травня стала шоком для окупантів і викликала серйозне занепокоєння. Вантажівка повністю згоріла. Він наголосив, що такий удар вказує на те, що СОУ мають вогневий контроль над автошляхом, який є сухопутним коридором до півострова Крим.

Крім того, він розповів, що українські безпілотники атакували російський транспорт біля окупованого КПП в Донецькій області. Через це росіяни наразі заборонили рух на шляху Донецьк – Ясинувата – Горлівка. У зв'язку з посиленням атак на дороги, якими пересуваються окупанти, вони намагаються змінити маршрути, наприклад, організовують логістику через Урзуф, це село в Маріупольському районі. Як наслідок – їхати доводиться довше.

Він розповів, що на пункті переходу "Вознесенка – Новоазовськ" дрони вгатили по двох російських вантажівках, а також по бензовозах під Мангушем. Боячись нових ударів, загарбники вдаються до маскування військового транспорту під цивільний.