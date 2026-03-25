Атака БпЛА на Виборг: під удар міг потрапити один із кораблів

Безпілотники атакували Ленінградську область Росії вночі 25 березня. Зокрема, під ударом опинився один із чотирьох портів регіону, розташований у місті Виборг.

Про це повідомляє "Supernova+" та російські телеграм-канали.

Що могло потрапити під удар?

За словами місцевих, внаслідок атаки на порт Виборга постраждав один із кораблів, розташованих у цьому районі. Незадовго до цього телеграм-канали повідомляли про серію вибухів у місті через удари безпілотниками.



Імовірно пошкоджений корабель у порту / соцмережі

У мережі припускають, що на цій фотографії, ймовірно, зображений патрульний криголам "Дзержинський" проєкту 23550, який зараз будується на Виборзькому суднобудівному заводі для Прикордонної служби ФСБ Росії.

Довідково. Виборзький суднобудівний завод це одне з ключових суднобудівних підприємств Росії, яке спеціалізується на будівництві цивільних суден льодового класу та офшорної техніки.

Водночас зазначимо, що вищезгаданий російський порт є важливим транспортним вузлом у Фінській затоці. Також відомо, що цей об'єкт спеціалізується на перевалці генеральних вантажів, вугілля, руди та інших матеріалів.

Зауважимо, що губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, коментуючи наслідки атаки, повідомляв лише про удар по порту Усть-Луга, у Виборзі. за його словами, лише пошкоджено покрівлю житлового будинку.

