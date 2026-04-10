Потужні феєрверки: у російському Владикавказі прогримів вибух "на складі з піротехнікою"

У російському місті Владикавказі 10 квітня стався потужний вибух, що призвів до масштабної пожежі та численних руйнувань і подальших детонацій. Сталося це буцімто в районі складу з піротехнікою.

Про таке повідомляє низка медіа, наслідки вибухів показали, зокрема, у телеграм-каналі Exilenova+.

Що відомо про феєрверки на піротехнічному складі у Владикавказі?

Зазначається, що в приміщенні складу піротехніки відбулася детонація феєрверків.

Унаслідок вибуху частково зруйновано будівлю, а також пошкоджено десятки автомобілів, припаркованих поруч. Поблизу епіцентру розташовані склади будівельних матеріалів, що додатково ускладнило ситуацію.

Через загрозу нових вибухів рятувальні служби не могли повноцінно приступити до ліквідації пожежі – їм доводилося чекати, поки запаси піротехніки вигорять. Вогонь супроводжується періодичними детонаціями.

Окрім того, у районі події розпочалася евакуація. Людей виводять із прилеглих будівель, частину з них направляють у підвальні укриття або закликають терміново залишити небезпечну зону.

Станом на 13:30 повідомляли щонайменше про 10 постраждалих унаслідок інциденту. Серед евакуйованих – також співробітники геофізичної служби Російської академії наук.

Наразі екстрені служби продовжують працювати на місці, інформація щодо причин інциденту та масштабів руйнувань уточнюється.

Цікаво! Військовий експерт Павло Нарожний для 24 Каналу пояснив, що однією з ключових проблем Росії є величезна кількість об'єктів, які потребують захисту, що значно ускладнює ефективне прикриття їх системами ППО. Цим користуються українські сили, які фактично перевантажують російську систему протиповітряної оборони, що дозволяє проривати її навіть у добре захищених районах.

