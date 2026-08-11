Партизани поділились кадрами ударів по логістиці росіян у Воронежі

Агенти руху "АТЕШ" здійснили диверсію у районі міста Воронеж. Під час операції партизани знищили кабіну електровоза, задіяного у забезпеченні військових перевезень.

Про це "Атеш" повідомив у власних соцмережах.

Що відомо про наслідки удару?

Партизани зазначили, що під час диверсії їм вдалось знищити кабіну електровоза. Це вивело з ладу російський локомотив.

У русі стверджують, що потяг готували до відправки у бік Куп'янського напрямку.

Знищення локомотиву у Воронежі: дивіться відео

Після пошкодження кабіни подальша експлуатація локомотиву стала неможливою. Також за їхньою інформацією, робота залізничного вузла почала давати збій. Ці удари затримали формування та відправлення наступних військових ешелонів.

Втрата навіть однієї ланки на магістралі призводить до затримок у підвезенні боєприпасів, палива, озброєння та важкої техніки, через що тилове забезпечення починає працювати з перебоями, а підрозділи втрачають ефективність у бою та стикаються зі значними втратами особового складу,

– написали в "Атеш"

Учасники руху підкреслили, що такі удари по тиловій інфраструктурі створюють для російської армії додаткові проблеми з постачанням. За їхніми словами, це може позначитись на темпах наступу, вогневій підтримці та загальній боєздатності підрозділів.



Диверсія у Воронежі / Фото "Атеш"

Раніше "Атеш" виявив приховані місця розміщення паливних цистерн у промисловій зоні тимчасово окупованого Сімферополя. Об'єкт можуть використовувати для забезпечення російської армії у Криму. Агенти передали інформацію Силам оборони.